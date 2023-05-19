Мешканка Одеси закликала підтримувати росіян. СБУ оголосила їй підозру
Жителька Одеси у соціальних мережах закликала людей підтримувати росіян. Правоохоронці її виявили та оголосили їй підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УСБУ в Одеській області.
"Жінка активно закликала у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовувала їхні воєнні злочини. Маючи проросійські настрої, вона поширювала публікації, спрямовані на дискредитацію державних органів влади та Сили оборони України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зловмисницею виявилася місцева мешканка. Деструктивний контент агітаторка брала із російських спільнот та пропагандистських інтернет-ресурсів.
Під час проведення обшуку за місцями проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютери з доказами протиправної діяльності. Їй оголосили підозру у заперечення збройної агресії РФ проти України.
Нагадаємо, що житель Одеси передавав росіянам інформацію про розташування позицій ППО у місті. Правоохоронці його затримали, а суд визнав винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі.
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