Обвинял в войне "сатанинскую мафию". Пророссийскому тиктокеру сообщили о подозрении

Служба безопасности разоблачила в Киеве TikTok-блоггера, который отрицал вооруженную агрессию России и обвинял в войне "сатанинскую мафию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы. На своей странице в соцсети TikTok он размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины. В видеоматериалах подозреваемый обвинял в войне "сатанинскую мафию".

Также он активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля. Тогда блоггер публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей.

Кроме того, он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.

В ходе обыска по адресу жительства злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.