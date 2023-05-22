Агентка РФ "зливала" позиції ППО біля Бахмута. СБУ розповіла, до яких хитрощів вдавалася

СБУ затримала російську інформаторку, яка вишукала українську ППО в районі Бахмуту Донецької області. Часом їй доводилося йти на всякі хитрощі, щоб дізнатися потрібні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисниця збирала для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Що робила інформаторка?

Жінці, яку ще у січні завербував російський спецслужбовець через "Однокласники", треба було встановлювати координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони українських захисників.

Вона навіть вдавалась до деяких хитрощів. Так, агент виходила на місцевість та приховано спостерігала за підрозділами українських військ. Також їй деякий час вдавалося "в темну" використовувати своїх сусідів та знайомих, в яких вона розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони.

Як агентку затримали?

Відомо, що жінка, що виявилась мешканкою Олексіїво-Дружківки, жодного разу не бачилась зі своїм "знайомим" з Росії та спілкувалася з ним виключно через соцмережі та месенджери. Так вона ділилась тим, про що дізнавалася, зокрема, збрасувала ворогу геолокації українських об’єктів. Затримали її, коли вона виконувала одне з "завдань". При ній співробітники СБУ знайшли телефон, який став головним доказом співробітництва з РФ.

Що відомо про можливе покарання

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

За Бахмут зараз йдуть гарячі бої. Тому робота з упіймання ворожих агентів дуже важлива в контексті оборони міста, яке вже почали називати "фортецею" через самовідданість бійців ЗСУ. Додамо, що затримана жінка-агент не перша, кого затримали останнім часом. Наприклад, у цей список потрапили й подружжя агентів розвідки РФ, які "зливали" ворогові дані на Бахмутському напрямку, отримали тюремні терміни.