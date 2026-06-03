Уволиться с работы можно будет онлайн, но не всем: "Дія" уже тестирует услугу

В приложении "Дія" готовят новую услугу для тех, кто потерял связь с работодателем и не может разорвать трудовые отношения. По состоянию на сегодня латформа собирает тестировщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

"Если из-за оккупации или боевых действий вы потеряли связь с работодателем и не можете прекратить трудовые отношения - записывайтесь на бета-тест новой услуги в "Дії", - говорится в сообщении.

Новая услуга также предусматривает не только увольнение людям с ВОТ, но и получение доступа в центр занятости.

"Присоединяйтесь, чтобы уволиться с работы онлайн без лишних визитов и после официального прекращения трудовых отношений получить доступ к услугам службы занятости: помощи по безработице, переквалификации и поиска работы", - призвали в пресс-службе сервиса.

Важно, что к тестированию могут быть привлечены совершеннолетние граждане Украины, официально трудоустроенные на предприятиях, учреждениях или организациях на временно оккупированных территориях.

Для участия нужно иметь налоговый номер, ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії", не иметь статуса безработного и не подавать заявление о его получении.

Желающие должны заполнить форму и ожидать подтверждения участия в бета-тесте.