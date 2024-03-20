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Звільнили 50% території. Кулеба відповів на "марну" передачу боєприпасів Україні

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У МЗС України зробили нову заяву щодо передачі снарядів Україні, відповівши тим, хто вважає постачання боєприпасів ЗСУ "марними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби виданню La Stampa.

"Коли ви говорите, що перемогти Росію неможливо, і тому допомога нам буде марною, подивіться на військові кораблі, потоплені біля наших берегів, і на мільйони тонн товарів, що експортуються морем", - каже він.

Міністр закордонних справ України вказав і ще на один важливий момент.

"Країна без боєприпасів зуміла звільнити 50% окупованих територій до 24 лютого 2022 року", - констатував Кулеба.

Снаряди для України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба не вперше закликає західних партнерів про постачання боєприпасів до України. Наприкінці лютого 2024 року Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з Європи до інших країн, крім України. Це пов'язано із гострою нестачею снарядів в українській армії. При цьому він уточнював, що до кінця березня 2024 року Європейський союз передасть Україні близько 170 тисяч артилерійських снарядів.

На тлі того, що обіцяне постачання країнами ЄС мільйона артснарядів для України в призначені терміни здійснити не вдалося, вже окреслився один із альтернативних шляхів їхнього постачання Києву. Так, Чехія організувала коаліцію з більш як десятка країн. Зокрема, в середині лютого 2024 року президент Чехії Петро Павло заявив, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 і 122 міліметри. Нещодавно РБК-Україна писало, що боєприпаси, закуплені в країнах поза ЄС з ініціативи Чехії, можуть потрапити до України вже у червні.

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