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Освободили 50% территории. Кулеба ответил на "напрасную" передачу боеприпасов Украине

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В МИД Украины сделали новое заявление по передаче снарядов Украине, ответив тем, кто считает поставки боеприпасов ВСУ "напрасными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы изданию La Stampa.

"Когда вы говорите, что победить Россию невозможно, и поэтому помощь нам будет бесполезной, посмотрите на военные корабли, затопленные у наших берегов, и на миллионы тонн экспортируемых морем товаров", - говорит он.

Министр иностранных дел Украины указал и еще на один важный момент.

"Страна без боеприпасов сумела освободить 50% оккупированных территорий до 24 февраля 2022 года", - констатировал Кулеба.

Снаряды для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не впервые призывает западных партнеров о поставках боеприпасов в Украину. В конце февраля 2024 года Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны, кроме Украины. Это связано с острой нехваткой снарядов в украинской армии. При он уточнял, что к к концу марта 2024 года Европейский союз передаст Украине около 170 тысяч артиллерийских снарядов.

На фоне того, что обещанную поставку странами ЕС миллиона артснарядов для Украины в назначенные сроки осуществить не удалось, уже очертился один из альтернативных путей их поставок Киеву. Так, Чехия организовала коалицию из более чем десятка стран. В частности, в середине февраля 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. Недавно РБК-Украина писало, что боеприпасы, закупленные в странах вне ЕС по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне.

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