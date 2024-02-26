Кулеба закликав заборонити експорт снарядів з Європи до інших країн, крім України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів із Європи до інших країн, крім України. Це пов'язано із гострою нестачею снарядів в українській армії.

"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених у Європі, до третіх країн мають бути припинені, і всі такі боєприпаси мають бути відправлені до України. Кожен патрон, зроблений у Європі, має служити меті захисту Європи", - сказав він.

Крім того, Кулеба звинуватив західних союзників у нестачі боєприпасів.

"Я скаржуся на нестачу боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі знають про це і зробили помилки, які визнають. Вони пізно вирішили нарощувати власне виробництво, укладати довгострокові контракти та запускати нові виробничі лінії. На жаль, зараз ми розплачуємось за ці помилки "Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб боєприпаси тепер закуповувалися європейськими державами в третіх країнах і надавалися Україні", - додав міністр.

Снаряди для України

Наприкінці січня 2024 року Bloomberg писав, що Європейський Союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, який раніше було зумовлено, 1 березня 2024 року. На цей час у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів. За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.