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У звільненому Високопіллі ексгумували тіла трьох цивільних осіб (фото)

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Високопілля, П'ятниця 04 листопада 2022 19:45
У звільненому Високопіллі ексгумували тіла трьох цивільних осіб (фото) Фото: У звільненому Високопіллі ексгумували тіла трьох цивільних осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 4 листопада, у Бериславському районі Херсонської області провели ексгумацію трьох тіл. Цивільних вбили росіяни під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Прокурори спільно з працівниками поліції у смт Високопілля виявили три тіла зі слідами насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідства, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь.

Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.

Нагадаємо, що у звільненому Високопіллі ексгумували тіла подружжя, розстріляних військовим РФ.

Звільнене з-під окупації Високопілля Херсонської області майже зруйноване. У селищі залишаються 270 жителів.

Як повідомлялось, 4 вересня у Високопіллі підняли державний прапор України.

Нагадаємо, у Високопіллі Херсонської області ЗСУ захопили дві бойові машини десанту БМД-2, які належали російській армії.

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