У звільненому Високопіллі ексгумували тіла трьох цивільних осіб (фото)

У п'ятницю, 4 листопада, у Бериславському районі Херсонської області провели ексгумацію трьох тіл. Цивільних вбили росіяни під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.