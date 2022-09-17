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Освобожденное Высокополье разрушено на 80%, - ОВА

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Херсон, Суббота 17 сентября 2022 19:18
Освобожденное Высокополье разрушено на 80%, - ОВА Фото: освобожденное Высокополье практически разрушено (Ярослав Янушевич/facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Освобожденное из-под оккупации Высокополье Херсонской области практически разрушено. В поселке остаются 270 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Деоккупированное Высокополье разрушено на 80%. В поселке остается проживать 270 жителей", - написал он.

По его словам, из-за постоянных обстрелов поселка оккупантов нет возможности ни восстанавливать электро- и водоснабжение, ни вернуть к работе больницы, аптеки и магазины.

"Сейчас областные власти работают над тем, чтобы восстановить свет, воду и отопление. Вчера жителям Высокополья передали гуманитарную помощь - пищевые продукты и строительные материалы для восстановления жилья", - добавил глава региона.

Как сообщалось, 4 сентября в Высокополье подняли государственный флаг Украины.

Напомним, в Высокополье Херсонской области ВСУ захватили две боевые машины десанта БМД-2, принадлежавшие российской армии.

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