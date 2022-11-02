ua ru
Ср, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У звільненому Високопіллі ексгумували тіла подружжя, розстріляних військовим РФ

Новость на русском →
Високопілля, Середа 02 листопада 2022 17:39
У звільненому Високопіллі ексгумували тіла подружжя, розстріляних військовим РФ Фото: У звільненому Високопіллі ексгумували тіла подружжя, розстріляних військовим РФ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Дмитро Браславський

У звільненому Високопіллі (Херсонська область) ексгумували тіла двох осіб. Чоловіка та його дружину розстріляв росіянин ще у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"1 червня 2022 року під час окупації смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень вони загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

У звільненому Високопіллі ексгумували тіла подружжя, розстріляних військовим РФ

Вже пізніше чоловіка та жінку поховали односельці. Правоохоронцям вдалося встановити місце поховання загиблих на місцевому цвинтарі та провести ексгумацію двох тіл з ознаками насильницької смерті.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Тіла спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень.

Звільнене з-під окупації Високопілля Херсонської області майже зруйноване. У селищі залишаються 270 жителів.

Як повідомлялось, 4 вересня у Високопіллі підняли державний прапор України.

Нагадаємо, у Високопіллі Херсонської області ЗСУ захопили дві бойові машини десанту БМД-2, які належали російській армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Раді запропонували звільнити Чернишова з Кабміну
Раді запропонували звільнити Чернишова з Кабміну
DAILY
"Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС