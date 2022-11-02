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В освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ

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Высокополье, Среда 02 ноября 2022 17:39
В освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ Фото: В освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В освобожденном Высокополье (Херсонская область) эксгумировали тела двух человек. Мужчину и его жену расстрелял россиянин еще в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"1 июня 2022 года во время оккупации пгт Высокополье военный армии РФ расстрелял безоружных местных супругов в их собственном дворе. От полученных огнестрельных ранений они погибли на месте", - говорится в сообщении.

В освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ

Уже позже мужчину и женщину похоронили односельчане. Правоохранителям удалось установить место захоронения погибших на местном кладбище и провести эксгумацию двух тел с признаками насильственной смерти.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Тела направлены на проведение соответствующих экспертных исследований.

Освобожденное из-под оккупации Высокополье Херсонской области почти разрушено. В селении остаются 270 жителей.

Как сообщалось, 4 сентября в Высокополье подняли государственный флаг Украины.

Напомним, в Высокополье Херсонской области ВСУ захватили две боевые машины десанта БМД-2, принадлежавших российской армии.

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