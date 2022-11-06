У звільненому Лимані відновлює роботу ПриватБанк

Лиман став першим звільненим містом Донецької області, у якому вдалося відновити роботу банківської системи. Так, у місті знову запрацювало відділення ПриватБанку.

Зазначається, що у Лимані відновило свою роботу відділення ПриватБанку за адресою: вул. Привокзальна, 36. Наразі воно працює з клієнтами двічі на тиждень - у вівторок та четвер з 10:00 до 16:00. У відділенні встановлений банкомат, а також термінал самообслуговування.

Мінреінтеграції повідомляє, що робота банківського сектору налагоджується і на інших деокупованих територіях. Так, очікується, що в смт Великий Бурлук і Борова в Харківській області відділення запрацюють найближчими днями.

Окрім того, відомо, що ПриватБанк відновив діяльність вже понад 30 відділень у звільнених населених пунктах України.