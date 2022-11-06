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У звільненому Лимані відновлює роботу ПриватБанк

Ілюстративне фото: у звільненому Лимані відновлює роботу ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лиман став першим звільненим містом Донецької області, у якому вдалося відновити роботу банківської системи. Так, у місті знову запрацювало відділення ПриватБанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що у Лимані відновило свою роботу відділення ПриватБанку за адресою: вул. Привокзальна, 36. Наразі воно працює з клієнтами двічі на тиждень - у вівторок та четвер з 10:00 до 16:00. У відділенні встановлений банкомат, а також термінал самообслуговування.

Мінреінтеграції повідомляє, що робота банківського сектору налагоджується і на інших деокупованих територіях. Так, очікується, що в смт Великий Бурлук і Борова в Харківській області відділення запрацюють найближчими днями.

Окрім того, відомо, що ПриватБанк відновив діяльність вже понад 30 відділень у звільнених населених пунктах України.

Раніше повідомлялося, що окупанти зруйнували понад 90% житлових будинків в Лимані та Святогірську.

Нагадаємо, що Лиман перебував під російською окупацією з кінця травня. 1 жовтня українським захисникам вдалося встановити контроль над містом. На наступний день президент Володимир Зеленський повідомив, що Лиман був повністю зачищений.

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Донецька областьПриватБанк