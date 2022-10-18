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Окупанти знищили понад 90% житлових будинків в Лимані та Святогірську

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Україна, Вівторок 18 жовтня 2022 19:35
Окупанти знищили понад 90% житлових будинків в Лимані та Святогірську Фото: Окупанти знищили понад 90% житлових будинків в Лимані та Святогірську (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни зруйнували понад 90% житлових будинків в Лимані та Святогірську. Особливо постраждав приватний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі національного телемарафону.

"Після того, як українська влада зайшла на деокуповані території та розпочала відновлювальні роботи, зазначені роботи тривають", - заявив Кириленко.

За його словами, більш ніж на 90% зруйновано житловий сектор у Святогірську та Лимані. Особливо постраждали приватні будинки.

"Представники влади щодня перебувають у деокупованих населених пунктах, аби контролювати відновлювальні роботи. На сьогодні оцінюється ситуація, щоб з'ясувати, як ці громади увійдуть у зимовий період", - додав очільник області.

Кириленко підкреслив, що паралельно здійснюється евакуація жителів Донеччини, оскільки ворог не припиняє обстріли по всій території області.

Нагадаємо, ЗСУ зайшли в Святогірськ Донецької області 12 вересня. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові повністю зачистили Лиман від російських солдатів.

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