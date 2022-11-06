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В освобожденном Лимане возобновляет работу ПриватБанк

Иллюстративное фото: в освобожденном Лимане возобновляет работу ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Лиман стал первым освобожденным городом Донецкой области, в котором удалось возобновить работу банковской системы. Так, городе снова заработало отделение ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что в Лимане возобновило работу отделение ПриватБанка по адресу: ул. Привокзальная, 36. Оно работает с клиентами дважды в неделю - во вторник и четверг с 10:00 до 16:00. В отделении установлен банкомат, а также терминал самообслуживания.

Минреинтеграции сообщает, что работа банковского сектора налаживается и на других деоккупированных территориях. Ожидается, что в пгт Большой Бурлук и Боровая в Харьковской области отделения заработают в ближайшие дни.

Кроме того, известно, что ПриватБанк возобновил работу уже более 30 отделений в освобожденных населенных пунктах Украины.

Ранее сообщалось, что оккупанты разрушили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске.

Напомним, что Лиман находился под российской оккупацией с конца мая. 1 октября украинским защитникам удалось установить контроль над городом. На следующий день президент Владимир Зеленский сообщил, что Лиман был полностью зачищен.

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Донецкая областьПриватБанк