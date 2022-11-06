В освобожденном Лимане возобновляет работу ПриватБанк

Лиман стал первым освобожденным городом Донецкой области, в котором удалось возобновить работу банковской системы. Так, городе снова заработало отделение ПриватБанка.

Отмечается, что в Лимане возобновило работу отделение ПриватБанка по адресу: ул. Привокзальная, 36. Оно работает с клиентами дважды в неделю - во вторник и четверг с 10:00 до 16:00. В отделении установлен банкомат, а также терминал самообслуживания.

Минреинтеграции сообщает, что работа банковского сектора налаживается и на других деоккупированных территориях. Ожидается, что в пгт Большой Бурлук и Боровая в Харьковской области отделения заработают в ближайшие дни.

Кроме того, известно, что ПриватБанк возобновил работу уже более 30 отделений в освобожденных населенных пунктах Украины.