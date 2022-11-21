У звільненому Херсоні виявили ще чотири катівні росіян

У Херсоні українські правоохоронці виявили ще чотири приміщення, де загарбники незаконно утримували та катували людей під час окупації міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що російські військові та представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

Про це свідчать виявлені правоохоронцями документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск".

Правоохоронці вилучили частини резинових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким загарбники катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. Зазначається, що у камерах та підвалах відносно людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство.

Окрім того, під час проведення слідчих дій з потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де росіяни також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі.

Наразі встановлюються всі потерпілі від дій представників РФ. Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).