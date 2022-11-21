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В освобожденном Херсоне обнаружили еще четыре пыточные россиян

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Херсон, Понедельник 21 ноября 2022 12:57
В освобожденном Херсоне обнаружили еще четыре пыточные россиян Фото: в освобожденном Херсоне обнаружили еще четыре пыточные россиян (gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне украинские правоохранители обнаружили еще четыре помещения, где захватчики незаконно удерживали и пытали людей во время оккупации города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

Об этом свидетельствуют выявленные правоохранителями документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск".

Правоохранители изъяли части резиновых дубинок, деревянную биту, аппарат, которым захватчики пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули из стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие.

Кроме того, во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где россияне также устроили пыточную, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от действий представителей РФ. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

Напомним, недавно СБУ обнаружила еще одну пыточную оккупантов в Херсоне.

Также сообщалось, что россияне заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне. Мину обнаружили даже под принтером.

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