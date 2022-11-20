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Міна під принтером і не тільки. Військові показали будівлю СБУ у Херсоні

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Херсон, Неділя 20 листопада 2022 21:43
Міна під принтером і не тільки. Військові показали будівлю СБУ у Херсоні Ілюстративне фото: сапери розмінували будівлю СБУ у Херсоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти замінували майже кожен кабінет у будівлі Служби безпеки України у Херсоні. Міну знайшли навіть під принтером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" Владислава Назарова в Telegram.

За його словами, окупанти під принтером у будівлі СБУ заклали міну МЛ7. Схожі "сюрпризи" були виявлені біля пристроїв, які не знімаються.

"Тому й у деяких випадках розмінування неможливе, і єдиний вихід - це підрив замінованої споруди", - додав Назаров.

Нагадаємо, раніше голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що окупанти замінували лікарні та школи під час відступу на Херсонщині.

Також ми писали, що російські окупанти замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області. Українським фахівцям довелося його підірвати.

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