СБУ виявила ще одну катівню росіян у нещодавно звільненому Херсоні. Окупанти утримували в них патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів. Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом", - пише пресслужба СБУ.

Фото: СБУ виявила чергову катівню росіян у звільненому Херсоні (ssu.gov.ua)

Як відзначає СБУ, росіяни допитували та жорстоко катували херсонців. Під час огляду катівні були виявлені предмети, які вказують на ознаки тортур.

"Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності", - додає СБУ.

Фото: СБУ виявила чергову катівню росіян у звільненому Херсоні (ssu.gov.ua)