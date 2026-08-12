Звільнено? Трамп заявив про зміну прессекретаря Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що прес-секретар Білого дому Керолайн Лівіт покине свою посаду в кінці серпня. Це пов'язано з народженням дитини, при цьому з команди президента вона не йде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду американського лідера в Truth Social.
"Наша чудова прес-секретар Білого дому та одна з моїх найдовіреніших помічниць, Керолайн Лівітт, залишить свою посаду наприкінці місяця, щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та сім'єю. Я повністю розумію і поважаю це рішення!", - заявив Трамп.
Хто стане новим прессекретарем, він не уточнив, але зазначив, що Лівітт стане одним з його головних зовнішніх радників і "впливовим голосом у Республіканській партії".
За словами Трампа, вони працюють над тим, щоб "кинути виклик історії та здобути переконливу перемогу на проміжних виборах".
"Керолайн була справжнім лідером у Білому домі і виконала феноменальну роботу, борючись за справедливість, свободу та незалежність з 2018 року, включаючи нашу історичну кампанію з переобрання у 2024 році", - пише президент.
Резюмуючи він додав, що Лівітт була "однією з найкращих прессекретарів Білого дому" за свою історію існування цього відомства.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт оголосила, що вагітна вдруге. Таким чином вона стала першою в історії США людиною на цій посаді, яка виконувала обов'язки під час вагітності. Вже 1 травня вона народила дочку та назвала її Вівіана.
Також ми писали, що за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп уже неодноразово порушував тему свого наступника. Серед можливих кандидатів є його син Дональд Трамп-молодший, а також держсекретар США Марко Рубіо та віце-президент США Джей Ді Венс.
Раніше ми повідомляли, що Трамп залишив інструкції для Венса на випадок, якщо щось станеться з ним і Венс стане його наступником.