"Найбільший різдвяний подарунок": наймолодша прессекретарка Білого дому вагітна вдруге

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт оголосила про другу вагітність і стане першою в історії США людиною на цій посаді, яка виконуватиме обов’язки під час вагітності.

За її словами, разом із чоловіком, забудовником Ніколасом Річчіо, вони очікують на народження доньки у травні 2026 року. Подружжя вже виховує сина, який народився у 2024 році.

"Найбільший різдвяний подарунок, про який ми могли мріяти, - дівчинка, яка з’явиться у травні 2026 року", - написала Левітт, додавши, що родина з нетерпінням чекає на поповнення.

Вона також подякувала президенту США Дональду Трампу та керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз за "просімейну атмосферу" в адміністрації.

Зазначимо, що у січні минулого року Керолайн Левітт стала наймолодшою прессекретаркою Білого дому в історії - у віці 27 років. До цього вона обіймала посаду речниці передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2024 році, значну частину якої провела вагітною.

У липні 2024 року Левітт народила первістка і вже за кілька днів повернулася до роботи після замаху на Трампа в штаті Пенсильванія. Раніше вона також працювала у пресслужбі Білого дому під час першої адміністрації Трампа та балотувалася до Конгресу від штату Нью-Гемпшир у 2022 році.