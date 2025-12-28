ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Найбільший різдвяний подарунок": наймолодша прессекретарка Білого дому вагітна вдруге

Неділя 28 грудня 2025 03:10
UA EN RU
"Найбільший різдвяний подарунок": наймолодша прессекретарка Білого дому вагітна вдруге Фото: прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт і директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт оголосила про другу вагітність і стане першою в історії США людиною на цій посаді, яка виконуватиме обов’язки під час вагітності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Левітт у Instagram.

За її словами, разом із чоловіком, забудовником Ніколасом Річчіо, вони очікують на народження доньки у травні 2026 року. Подружжя вже виховує сина, який народився у 2024 році.

"Найбільший різдвяний подарунок, про який ми могли мріяти, - дівчинка, яка з’явиться у травні 2026 року", - написала Левітт, додавши, що родина з нетерпінням чекає на поповнення.

Вона також подякувала президенту США Дональду Трампу та керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз за "просімейну атмосферу" в адміністрації.

&quot;Найбільший різдвяний подарунок&quot;: наймолодша прессекретарка Білого дому вагітна вдругеФото: Керолайн Левітт біля новорічної ялинки (Instagram karoline leavitt)

Зазначимо, що у січні минулого року Керолайн Левітт стала наймолодшою прессекретаркою Білого дому в історії - у віці 27 років. До цього вона обіймала посаду речниці передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2024 році, значну частину якої провела вагітною.

У липні 2024 року Левітт народила первістка і вже за кілька днів повернулася до роботи після замаху на Трампа в штаті Пенсильванія. Раніше вона також працювала у пресслужбі Білого дому під час першої адміністрації Трампа та балотувалася до Конгресу від штату Нью-Гемпшир у 2022 році.

Нагадаємо, донька глави Білого дому Тіффані Трамп з'явилась вагітною на інавгурації 47-го президента США - Дональда Трампа, яка пройшла 20 січня цього року.

Навесні цього року Тіффані Трамп народила сина. Радісна подія сталась 15 травня - у доньки Трампа та бізнесмена Майкла Булоса з'явився первісток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім беременность
Новини
В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну