Уволена? Трамп заявил о смене пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свою должность в конца августа. Это связано с рождением ребенка, при этом из команды президента она не уходит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост американского лидера в Truth Social.
"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Кэролайн Ливитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. Я полностью понимаю и уважаю это решение!", - заявил Трамп.
Кто станет новым пресс-секретарем, он не уточнил, но отметил, что Ливитт станет одним из его главных внешних советников и "влиятельным голосом в Республиканской партии".
По словам Трампа, они работают над тем, чтобы "бросить вызов истории и одержать убедительную победу на промежуточных выборах".
"Кэролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, борясь за справедливость, свободу и независимость с 2018 года, включая нашу историческую кампанию по переизбранию в 2024 году", - пишет президент.
Резюмируя он добавил, что Ливитт была "одной из лучших пресс-секретарей Белого дома" за свою историю существования этого ведомства.
Напомним, в конце 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что беременна второй раз. Таким образом она стала первым в истории США человеком на этой должности, которая исполняла обязанности во время беременности. Уже 1 мая она родила дочь и назвала ее Вивиана.
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Ранее мы сообщали, что Трамп оставил инструкции для Вэнса на случай, если с ним что-то произойдет и Вэнс станет его преемником.