Уволена? Трамп заявил о смене пресс-секретаря Белого дома

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Кэролайн Ливитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. Я полностью понимаю и уважаю это решение!", - заявил Трамп.

Кто станет новым пресс-секретарем, он не уточнил, но отметил, что Ливитт станет одним из его главных внешних советников и "влиятельным голосом в Республиканской партии".

По словам Трампа, они работают над тем, чтобы "бросить вызов истории и одержать убедительную победу на промежуточных выборах".

"Кэролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, борясь за справедливость, свободу и независимость с 2018 года, включая нашу историческую кампанию по переизбранию в 2024 году", - пишет президент.

Резюмируя он добавил, что Ливитт была "одной из лучших пресс-секретарей Белого дома" за свою историю существования этого ведомства.