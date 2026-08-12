RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Уволена? Трамп заявил о смене пресс-секретаря Белого дома

23:59 12.08.2026 Ср
2 мин
Что известно об уходе Кэролайн Ливитт и чем она теперь будет заниматься?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Кэролайн Ливитт (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свою должность в конца августа. Это связано с рождением ребенка, при этом из команды президента она не уходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост американского лидера в Truth Social.

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Кэролайн Ливитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. Я полностью понимаю и уважаю это решение!", - заявил Трамп.

Кто станет новым пресс-секретарем, он не уточнил, но отметил, что Ливитт станет одним из его главных внешних советников и "влиятельным голосом в Республиканской партии".

По словам Трампа, они работают над тем, чтобы "бросить вызов истории и одержать убедительную победу на промежуточных выборах".

"Кэролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, борясь за справедливость, свободу и независимость с 2018 года, включая нашу историческую кампанию по переизбранию в 2024 году", - пишет президент.

Резюмируя он добавил, что Ливитт была "одной из лучших пресс-секретарей Белого дома" за свою историю существования этого ведомства.

Что еще известно важно знать

Напомним, в конце 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что беременна второй раз. Таким образом она стала первым в истории США человеком на этой должности, которая исполняла обязанности во время беременности. Уже 1 мая она родила дочь и назвала ее Вивиана.

Также мы писали, что по данным СМИ, президент США Дональд Трамп уже неоднократно поднимал тему своего приемника. Среди возможных кандидатов есть его сын Дональд Трамп-младший, а также госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее мы сообщали, что Трамп оставил инструкции для Вэнса на случай, если с ним что-то произойдет и Вэнс станет его преемником.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиБелый домДональд Трамп