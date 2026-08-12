Звільнено? Трамп заявив про зміну прессекретаря Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що прес-секретар Білого дому Керолайн Лівіт покине свою посаду в кінці серпня. Це пов'язано з народженням дитини, при цьому з команди президента вона не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду американського лідера в Truth Social .

"Наша чудова прес-секретар Білого дому та одна з моїх найдовіреніших помічниць, Керолайн Лівітт, залишить свою посаду наприкінці місяця, щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та сім'єю. Я повністю розумію і поважаю це рішення!", - заявив Трамп.

Хто стане новим прессекретарем, він не уточнив, але зазначив, що Лівітт стане одним з його головних зовнішніх радників і "впливовим голосом у Республіканській партії".

За словами Трампа, вони працюють над тим, щоб "кинути виклик історії та здобути переконливу перемогу на проміжних виборах".

"Керолайн була справжнім лідером у Білому домі і виконала феноменальну роботу, борючись за справедливість, свободу та незалежність з 2018 року, включаючи нашу історичну кампанію з переобрання у 2024 році", - пише президент.

Резюмуючи він додав, що Лівітт була "однією з найкращих прессекретарів Білого дому" за свою історію існування цього відомства.