Звільнено? Трамп заявив про зміну прессекретаря Білого дому
Президент США Дональд Трамп заявив, що прес-секретар Білого дому Керолайн Лівіт покине свою посаду в кінці серпня. Це пов'язано з народженням дитини, при цьому з команди президента вона не йде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду американського лідера в Truth Social.
"Наша чудова прес-секретар Білого дому та одна з моїх найдовіреніших помічниць, Керолайн Лівітт, залишить свою посаду наприкінці місяця, щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та сім'єю. Я повністю розумію і поважаю це рішення!", - заявив Трамп.
Хто стане новим прессекретарем, він не уточнив, але зазначив, що Лівітт стане одним з його головних зовнішніх радників і "впливовим голосом у Республіканській партії".
За словами Трампа, вони працюють над тим, щоб "кинути виклик історії та здобути переконливу перемогу на проміжних виборах".
"Керолайн була справжнім лідером у Білому домі і виконала феноменальну роботу, борючись за справедливість, свободу та незалежність з 2018 року, включаючи нашу історичну кампанію з переобрання у 2024 році", - пише президент.
Резюмуючи він додав, що Лівітт була "однією з найкращих прессекретарів Білого дому" за свою історію існування цього відомства.
Що ще відомо важливо знати
Нагадаємо, наприкінці 2025 року прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт оголосила, що вагітна вдруге. Таким чином вона стала першою в історії США людиною на цій посаді, яка виконувала обов'язки під час вагітності. Вже 1 травня вона народила дочку та назвала її Вівіана.
Також ми писали, що за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп уже неодноразово порушував тему свого наступника. Серед можливих кандидатів є його син Дональд Трамп-молодший, а також держсекретар США Марко Рубіо та віце-президент США Джей Ді Венс.
Раніше ми повідомляли, що Трамп залишив інструкції для Венса на випадок, якщо щось станеться з ним і Венс стане його наступником.