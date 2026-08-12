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Уволена? Трамп заявил о смене пресс-секретаря Белого дома

23:59 12.08.2026 Ср
2 мин
Что известно об уходе Кэролайн Ливитт и чем она теперь будет заниматься?
aimg Эдуард Ткач
Уволена? Трамп заявил о смене пресс-секретаря Белого дома Фото: Кэролайн Ливитт (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свою должность в конца августа. Это связано с рождением ребенка, при этом из команды президента она не уходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост американского лидера в Truth Social.

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Кэролайн Ливитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. Я полностью понимаю и уважаю это решение!", - заявил Трамп.

Кто станет новым пресс-секретарем, он не уточнил, но отметил, что Ливитт станет одним из его главных внешних советников и "влиятельным голосом в Республиканской партии".

По словам Трампа, они работают над тем, чтобы "бросить вызов истории и одержать убедительную победу на промежуточных выборах".

"Кэролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, борясь за справедливость, свободу и независимость с 2018 года, включая нашу историческую кампанию по переизбранию в 2024 году", - пишет президент.

Резюмируя он добавил, что Ливитт была "одной из лучших пресс-секретарей Белого дома" за свою историю существования этого ведомства.

Что еще известно важно знать

Напомним, в конце 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что беременна второй раз. Таким образом она стала первым в истории США человеком на этой должности, которая исполняла обязанности во время беременности. Уже 1 мая она родила дочь и назвала ее Вивиана.

Также мы писали, что по данным СМИ, президент США Дональд Трамп уже неоднократно поднимал тему своего приемника. Среди возможных кандидатов есть его сын Дональд Трамп-младший, а также госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее мы сообщали, что Трамп оставил инструкции для Вэнса на случай, если с ним что-то произойдет и Вэнс станет его преемником.

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