Звільнено багато території: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ на Донеччині

Зеленський прибув із робочим візитом на Донецький напрямок. Там він відзначив державними нагородами військових та повідомив про перші результати контрнаступу на Донеччині.

"Ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат", - зазначив він.

За словами президента, фактично українські війська зірвали росіянам повноцінну наступальну операцію, яку вони планували та на проведення якої розраховували після того, як "стала" російська спроба наступу в Сумській області.

Звільнені території та втрати росіян

За словами Зеленського, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 18 вересня доповів про перші підсумки контрнаступальної операції.

"За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта... Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності", - повідомив президент.

Загалом понад 2500 російських окупантів знешкоджено під час контрнаступальних дій. З них понад 1300 знищено, а ще сотню взяли у полон, поповнивши таким чином "обмінний фонд". Усі групи росіян, які заходять в райони Добропілля та Покровська, винищуються.

"Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми. Україна в цій війні знаходить захист від кожної російської підлості. Ми зриваємо всі російські плани – плани знищення нашої держави. Наша оборона завжди активна", - додав Зеленський.