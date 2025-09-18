Освобождено много территорий: Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ в Донецкой области

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донецкое направление. Там он отметил государственными наградами военных и сообщил о первых результатах контрнаступления в Донецкой области.

"Мы осуществляем сейчас одну из наших контрнаступательных операций на Донецком направлении, в районе Покровска, в районе Доброполья. Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери", - отметил он.

По словам президента, фактически украинские войска сорвали россиянам полноценную наступательную операцию, которую они планировали и на проведение которой рассчитывали после того, как "стала" российская попытка наступления в Сумской области.

Освобожденные территории и потери россиян

По словам Зеленского, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский 18 сентября доложил о первых итогах контрнаступательной операции.

"За время от начала операции наши воины уже освободили 160 квадратных километров, еще более 170 квадратных километров очищены от оккупанта... Уже семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять очищены от российского присутствия", - сообщил президент.

В целом более 2500 российских оккупантов обезврежено во время контрнаступательных действий. Из них более 1300 уничтожено, а еще сотню взяли в плен, пополнив таким образом "обменный фонд". Все группы россиян, которые заходят в районы Доброполья и Покровска, истребляются.

"Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми. Украина в этой войне находит защиту от каждой российской подлости. Мы срываем все российские планы - планы уничтожения нашего государства. Наша оборона всегда активна", - добавил Зеленский.