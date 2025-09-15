ua en ru
Українські штурмовики заганяють ворога у пастку: ситуація на Добропільському напрямку

Понеділок 15 вересня 2025 20:20
Українські штурмовики заганяють ворога у пастку: ситуація на Добропільському напрямку
Автор: Олександр Мороз

На Добропільському напрямку українські війська проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців - противник опинився в оперативному оточенні, а його втрати у кілька разів перевищують українські.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву у Telegram начальника Управління Штурмових підрозділів Валентина Манька.

Керівник Управління штурмових підрозділів, повідомив, що українські воїни методично перемелюють сили ворога, відрізають його від шляхів підкріплення та накривають перехресним вогнем.

"За два тижні ми зробили те, що ще недавно здавалося неможливим. Зусиллями 33-го та 425-го штурмових підрозділів, у взаємодії з 1-м ОШП, 24-м і 25-м штурмовими батальйонами, а також 79-ю і 82-ю бригадами ДШВ, ворог опинився в оперативному, а подекуди і в тактичному оточенні", - розповів Манько.

За його словами, на мапі вже чітко проглядаються три великі "котли", а росіяни кинули сюди свої найбоєздатніші частини, щоб зірвати замикання кільця.

"Але навіть елітні підрозділи не змогли зупинити тиск українських штурмовиків. Боєзіткнення важкі, тривають зустрічні бої, проте співвідношення втрат у середньому становить 1 до 5 на нашу користь", - наголосив він.

Манько також повідомив, що дедалі більше окупантів здаються в полон. "Ситуація нагадує Курську битву: противник масово складає зброю, не витримуючи нашого тиску", - підкреслив військовий.

Він додав, що ця операція вже стає прикладом для військової науки, оскільки демонструє, як злагоджені дії кількох ударних угруповань здатні переламати ситуацію на стратегічному напрямку.

Раніше Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська ефективно знешкоджують підрозділ російської морської піхоти, який був перекинутий для наступальних дій у районі Добропілля.

