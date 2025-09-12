ua en ru
Сирський: ЗСУ ефективно знешкоджує підрозділи морської піхоти РФ у районі Добропілля

Україна, П'ятниця 12 вересня 2025 15:59
UA EN RU
Сирський: ЗСУ ефективно знешкоджує підрозділи морської піхоти РФ у районі Добропілля Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Каріна Левицька

Українські війська ефективно знешкоджують підрозділ російської морської піхоти, який був перекинутий для наступальних дій у районі Добропілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Головнокомандувач здійснив чергову робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки, де ситуація вимагає постійної уваги.

За його словами, на командному пункті одного з армійських корпусів він зустрівся з командирами, щоб:

  • обговорити особливості оперативної обстановки,
  • заслухати пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника.

"Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля", - повідомив він.

Під час зустрічі Сирський також віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

"Воїни Збройних Сил та Національної гвардії України гідно стримують натиск ворога та відновлюють контроль над територією української Донеччини. Своєю чергою, завдання командирів у смузі відповідальності - максимально ефективно використовувати наявні ресурси та берегти особовий склад", - підсумував він.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що потягом минулої доби на Покровському напрямку бійці зупинили 60 наступальних дій агресора.

Ворог намагався атакувати в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку самого Покровська.

Варто зазначити, що вранці Генеральний штаб України назвав два найгарячіші напрямки на українському фронті. Дізнатись детальніше про ситуацію по всій лінії фронту, а також ознайомитись з картами бойових дій можна в матеріалі РБК-Україна.

Варто також додати, що за минулу добу російські війська втратили майже 900 осіб.

А українські захисники тим часом знищили танк, дві бронемашини, 40 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню, 273 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 64 одиниці автотехніки ворога.

