Звільнення зі служби почнеться до кінця року: кого з військових відпустять першими

Як зазначили у відомстві, одним із ключових питань наразі є справедливість для тих українських воїнів, які виконують бойові завдання з початку російського вторгнення і проводять найбільше часу на бойових позиціях.

"Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби", - уточнили в Міноборони.

Більш детальних деталей у відомстві поки не розкривають.

Реформа ЗСУ

Нагадаємо, ще місяць тому президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну реформу армії.

Зокрема, до списку змін, які планується впровадити, увійшли підвищення зарплат для військових, нові види контрактів, значне збільшення виплат піхотинцям.

Окремим пунктом було й поетапне звільнення зі служби для частини українських захисників.

До слова, днями начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов прокоментував можливість демобілізації українських захисників.