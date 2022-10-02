Звільнення селищ біля Лиману та просування в Луганській області: оновлена карта війни

Українські захисники деокупували два населені пункти у Донецькій області, а також просунулися у сторону Кремінної в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap .

Так, українські військові звільнили населені пункти Зарічне і Торське, що знаходяться неподалік від Лиману Донецької області. Саме через них росіяни могли постачати зброю та особовий склад до Лиману.

Наші захисники також просунулися на Луганському напрямку у сторону Кремінної.

Окрім того, значна ділянка фронту між Любимівкою та Золотою Балкою у Херсонській області, яку раніше контролювали російські війська, тепер знаходиться у так званій "сірій зоні".