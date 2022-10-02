Освобождение поселков возле Лимана и продвижение в Луганской области: обновленная карта войны

Украинские защитники деоккупировали два населенных пункта в Донецкой области, а также продвинулись в сторону Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

Так, украинские военные освободили находящиеся неподалеку от Лимана Донецкой области населенные пункты Заречное и Торское. Именно через них россияне могли поставлять оружие и личный состав в Лиман.

Наши защитники также продвинулись на Луганском направлении в сторону Кременной.

Кроме того, значительный участок фронта между Любимовкой и Золотой Балкой в Херсонской области, который раньше контролировали российские войса, теперь находится в так называемой "серой зоне".