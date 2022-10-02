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Освобождение поселков возле Лимана и продвижение в Луганской области: обновленная карта войны

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Воскресенье 02 октября 2022 22:10
Освобождение поселков возле Лимана и продвижение в Луганской области: обновленная карта войны Фото: украинские военные освободили населенные пункты Заречное и Торское (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники деоккупировали два населенных пункта в Донецкой области, а также продвинулись в сторону Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Так, украинские военные освободили находящиеся неподалеку от Лимана Донецкой области населенные пункты Заречное и Торское. Именно через них россияне могли поставлять оружие и личный состав в Лиман.

Освобождение поселков возле Лимана и продвижение в Луганской области: обновленная карта войны Наши защитники также продвинулись на Луганском направлении в сторону Кременной.

Освобождение поселков возле Лимана и продвижение в Луганской области: обновленная карта войны Кроме того, значительный участок фронта между Любимовкой и Золотой Балкой в Херсонской области, который раньше контролировали российские войса, теперь находится в так называемой "серой зоне".

Освобождение поселков возле Лимана и продвижение в Луганской области: обновленная карта войны

Напомним, вчера украинские защитники освободили город Лиман в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что бойцы полностью зачистили город от оккупанотов.

Кроме того, бойцы также деоккупировали пять населенных пунктов вблизи Лимана.

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Луганск Донецкая область
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