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Яким буде курс долара протягом 12 місяців: прогноз українського бізнесу

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 12:57
Яким буде курс долара протягом 12 місяців: прогноз українського бізнесу Фото: Курс долара протягом року буде на рівні 42 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу трохи покращалися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2023 року.

При цьому у четвертому кварталі 2022 року бізнес очікував на курс 42,59 грн/долар, у третьому - 41,93 грн/долар, у другому кварталі 36,06 грн/долар, у першому кварталі - 29,35 грн/долар.

Яким буде курс долара протягом 12 місяців: прогноз українського бізнесу

Частка респондентів, які очікують наступні 12 місяців, обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 грн/долар, становить 48,3%.

Яким буде курс долара протягом 12 місяців: прогноз українського бізнесу

Чергове опитування НБУ було проведено з 30 січня – 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік закладено середньорічний курс на рівні 42 гривні за долар.

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