Увольнения работников и повышение зарплат: каковы планы бизнеса на ближайший год

Руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают сокращения численности работников. Однако будут вынуждены поднять зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за I квартал 2023 года.

Респонденты предприятий всех видов деятельности все еще ожидают уменьшения количества работников, в то же время третий квартал подряд прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала: баланс ответов - "минус" 16,4% (в IV квартале 2022 года - "минус" 20,1%).

Предприятия добывающей промышленности и сельского хозяйства сильнее всего смягчили свои оценки, самые пессимистические ожидания у предприятий строительства.

Участники опроса ожидают роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника несколько более низкими темпами: баланс ответов - 35,3% по сравнению с 39,0 в IV квартале.

Очередной опрос НБУ был проведен с 30 января - 28 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 644 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 20,7%. Инфляционные настроения бизнеса улучшились.

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,18 грн/доллар.