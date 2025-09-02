Звільнення Новоекономічного та анонс зустрічі "коаліції рішучих": новини за 1 вересня

Українські захисники звільнили від росіян селище Новоекономічне під Покровськом. Тим часом стало відомо про плани на нову зустріч "коаліції рішучих".

Більш детально про те, що сталося в понеділок, 1 вересня, - в матеріалі РБК-Україна .

Українські воїни звільнили від росіян Новоекономічне Донецької області

Українські захисники змогли звільнити від російських окупантів селище Новоекономічне. Воно розташоване під Покровськом.

"Штурмові групи полку "Скеля" звільнили селище Новоекономічне на Донеччині. Два тижні знадобилися, щоб поступово, крок за кроком пройти кожну вулицю", - йдеться у відео, яке оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Зеленський підтвердив зустріч "коаліції рішучих" і запросив Португалію

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч "коаліції рішучих", яка відбудеться в Парижі 4 вересня.

У розмові з прем'єром Португалії Луїшем Монтенегру він також запросив його приєднатися до зустрічі.

Убивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями

Затриманому 52-річному львів'янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Із чоловіком тривають слідчі дії.

Підозру підписав керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

Літак з Урсулою фон дер Ляєн екстрено сів у Болгарії через російський РЕБ

Літак президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку в Болгарії. Пілоти залишилися без навігації через імовірне втручання російських систем, що збивають GPS.

Фон дер Ляєн летіла з Варшави до міста Плодів, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желясковим.

Путін "в огидній манері" посилив удари по Україні: Бессент пригрозив РФ санкціями

США розглядатимуть обмеження проти Росії, оскільки війська РФ посилили обстріли мирних українських міст, розповів міністр фінансів США Скотт Бессент.

Глава Мінфіну, коментуючи можливість введення санкцій проти Росії, зазначив, що всі варіанти залишаються на столі.