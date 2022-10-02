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Звільнення Лиману підтверджує те, що Україна здатна дати відсіч Росії, - Столтенберг

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Неділя 02 жовтня 2022 18:13
Звільнення Лиману підтверджує те, що Україна здатна дати відсіч Росії, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові повністю звільнили Лиман від російських окупантів. Деокупація міста, є підтвердженням того, що Україна здатна дати відсіч Росії, вважає генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Під час інтерв'ю для NBC, Столтенберг заявив, що українські військові демонструють прогрес та здатність відтіснити російських окупантів.

Також генеральний секретар прокоментував і ядерні погрози голови Кремля Володимира Путіна. За його словами, риторика президента Росії, є "небезпечною" та "безрозсудною".

Щодо заявки України на вступ до НАТО, Столтенберг зауважив, що будь-яке рішення щодо членства повинно бути узгоджене між усіма союзниками по Альянсу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові повністю зачистили Лиман. Інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Як пояснили раніше в ЗСУ, звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.

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