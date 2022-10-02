Освобождение Лимана подтверждает то, что Украина способна дать отпор России, - Столтенберг

Украинские военные полностью освободили Лиман от российских оккупантов. Деоккупация города является подтверждением того, что Украина способна дать отпор России, считает генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Относительно заявки Украины на вступление в НАТО Столтенберг отметил, что любое решение о членстве должно быть согласовано между всеми союзниками по Альянсу.

Также генеральный секретарь прокомментировал и ядерные угрозы главы Кремля Владимира Путина. По его словам, риторика президента России является "опасной" и "безрассудной".

Во время интервью NBC, Столтенберг заявил, что украинские военные демонстрируют прогресс и способность оттеснить российских оккупантов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные полностью зачистили Лиман. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Как объяснили ранее в ВСУ, освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

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