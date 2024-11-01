Звільнення Костіна та ухвалення держбюджету-2025 у першому читанні: новини за 31 жовтня

Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Глава держави підписав відповідний указ.

Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні

Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проекту закону про держбюджет на 2025 рік. Бюджет у першому читанні був підтриманий 247 депутатами.

Прийняття у першому читанні не передбачало суттєвих змін у проекті бюджету.

Зеленський: домовились із НАТО, але Польща знайшла іншу причину не передавати МіГ-29

Україна домовилася з НАТО про відправку до Польщі літаків альянсу, щоб Варшава спромоглася передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Але цього не зробили, заявив президент України Володимир Зеленський.

Він уточнив, що такі літаки Україні необхідні для захисту неба над західною частиною країни.

Україна отримає від ЄС 4 млрд євро: Зеленський підписав важливий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про угоду зі слідством у корупційних справах. Таким чином Київ виконав умови для отримання траншу від Євросоюзу.

Україна передасть Південній Кореї детальний запит про зброю, - Зеленський

Україна планує найближчим часом передати Південній Кореї детальний запит. Він включатиме необхідну для українських захисників зброю, зазначив президент Володимир Зеленський.

Він уточнив, що не знає, як відповість на такий запит Сеул.

США найближчими днями оголосять нову військову допомогу Україні, - Остін

США планують оголосити про нову військову допомогу Україні. Це відбудеться найближчими днями, заявив голова Пентагону Ллойд Остін.

За його словами, йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння.