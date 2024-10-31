Україна отримає від ЄС 4 млрд євро: Зеленський підписав важливий закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про угоду зі слідством у корупційних справах. Таким чином Київ виконав умови для отримання траншу від Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Згідно з даними сайту, закон №12039 було повернуто до парламенту з підписом глави української держави. На це знадобилося лише два дні після ухвалення документа у другому читанні.
Тепер в Україні завдяки укладанню угоди зі слідством суд може призначати корупціонерам більш короткий термін ув'язнення, ніж передбачено Кримінальним кодексом. Угода передбачає викриття спільників та відшкодування завданих збитків.
Такі правила не стосуються організаторів злочинних схем. Для них більш короткий термін ув'язнення можливий лише у випадку, якщо вони розкриють іншого організатора.
4 млрд євро від ЄС
Нагадаємо, Євросоюз до 2027 року планує надати Україні 50 млрд. євро в рамках механізму Ukraine Facility. Для отримання коштів Києву необхідно виконати низку умов.
Однією з умов для отримання траншу на 4 млрд євро у цьому році було ухвалення закону про угоду зі слідством у корупційних справах до кінця жовтня. Також його у цей термін мав підписати глава держави.
29 жовтня закон був прийнятий у другому читанні, тоді за ініціативу проголосували 263 депутати.
У разі, якщо б закон не був остаточно прийнятий у встановлені терміни, надання 4 млрд євро перенесли б на наступний рік.
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