Звільнення, на яке Париж чекав 3 роки: Іран випустив із в’язниці двох громадян Франції

Після більш ніж трьох років за ґратами в Ірані звільнено двох французьких громадян - 41-річну Сесіль Колер і її 72-річного партнера Жака Паріса, яких звинувачували у шпигунстві.

"Я вітаю цей перший крок. Діалог з іранською владою триває, щоб вони могли повернутися до Франції якомога швидше", - написав у вівторок, 4 листопада, президент Франції Еммануель Макрон, висловивши "величезне полегшення" і подяку всім, хто був залучений до їхнього звільнення.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Колер і Паріс зараз перебувають у безпеці у французькій резиденції в Тегерані, де очікують свого остаточного повернення додому.

Подробиці затримання французів

Пару було заарештовано у травні 2022 року під час їхнього перебування в Ірані.

Влада Ісламської Республіки звинуватила їх у шпигунстві та "співпраці з Ізраїлем". Іранські ЗМІ повідомляли, що Революційний суд Тегерана засудив Колер і Паріса до сумарного терміну 63 роки ув’язнення за кількома статтями. Париж від самого початку назвав звинувачення "безпідставними" та вимагав негайного звільнення своїх громадян.

Родичі затриманих неодноразово розповідали про важкі умови їхнього утримання та емоційний стан пари, яка нещодавно мала короткий телефонний дзвінок із сім’єю.

Західні уряди неодноразово звинувачували Іран у використанні іноземних громадян як інструменту політичного тиску під час переговорів, проте Тегеран відкидає такі твердження.

Звільнення Колер і Паріса стало рідкісним проявом поступу у відносинах між Парижем і Тегераном, які залишаються напруженими через ядерну програму Ірану, порушення прав людини та підтримку Москви у війні проти України.