Освобождение, которого Париж ждал 3 года: Иран выпустил из тюрьмы двух граждан Франции

После более чем трех лет за решеткой в Иране освобождены двое французских граждан - 41-летняя Сесиль Колер и ее 72-летний партнер Жака Париса, которых обвиняли в шпионаже.

"Я приветствую этот первый шаг. Диалог с иранскими властями продолжается, чтобы они могли вернуться во Францию как можно скорее", - написал во вторник, 4 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон, выразив "огромное облегчение" и благодарность всем, кто был вовлечен в их освобождение.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Колер и Парис сейчас находятся в безопасности во французской резиденции в Тегеране, где ожидают своего окончательного возвращения домой.

Подробности задержания французов

Пара была арестована в мае 2022 года во время их пребывания в Иране.

Власти Исламской Республики обвинили их в шпионаже и "сотрудничестве с Израилем". Иранские СМИ сообщали, что Революционный суд Тегерана приговорил Колер и Париса к суммарному сроку 63 года заключения по нескольким статьям. Париж с самого начала назвал обвинения "безосновательными" и требовал немедленного освобождения своих граждан.

Родственники задержанных неоднократно рассказывали о тяжелых условиях их содержания и эмоциональном состоянии пары, которая недавно имела короткий телефонный звонок с семьей.

Западные правительства неоднократно обвиняли Иран в использовании иностранных граждан в качестве инструмента политического давления во время переговоров, однако Тегеран отвергает такие утверждения.

Освобождение Колер и Париса стало редким проявлением прогресса в отношениях между Парижем и Тегераном, которые остаются напряженными из-за ядерной программы Ирана, нарушения прав человека и поддержки Москвы в войне против Украины.