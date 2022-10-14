Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій

За останні дні могло здатися, що контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області сповільнився, проте західні експерти дають сміливі прогнози щодо термінів визволення територій. Аж до того, що правобережна частина може бути деокупована вже наступного тижня.

Ситуація на полі бою

Днями голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що українські сили звільнили 75 населених пунктів - лише з початку жовтня під синьо-жовтий прапор повернулися 29 сіл та селищ. Загальна площа звільнених територій перевищує тисячу квадратних кілометрів.

Фото: ситуація у Херсонській області (deepstatemap.live)

Збройні сили просуваються у районі Давидова Брода, а також з півночі правобережної частини Херсонської області. В результаті окупантам доводиться відступати на південь до Берислава та Херсона. Зазначимо, Давидів Брід - це важливий транспортний вузол, звідки йде дорога до Берислава та Нової Каховки.

З крайніх успіхів - підрозділи Сил оборони закріпили звільнення п'яти населених пунктів у Бериславському районі: Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Червоне. Там тривають стабілізаційні заходи щодо реанімації соціальної та критичної інфраструктури, відновлюється зв'язок та повертається електроенергія.

Фото: останні звільнені села (deepstatemap.live)

Противник намагається утримати позиції та наводить переправи через річку Інгулець, проте Збройні сили України тримають їх під постійним вогневим контролем. За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, росіяни спорудили два понтони в районі Даріївки, де річка ділить правий берег Херсонської області на дві частини.

"Одна - це саме цей північний напрямок, Бериславський, де зараз проводяться контрнаступальні дії, друга частина правобережжя - це сам Херсон та Миколаївський напрямок", - зазначив він.

За допомогою цих переправ противник може перекидати військову техніку, посилюючи Миколаївський або Бериславський напрямок, але вони постійно під вогневим контролем і в момент перекидання підкріплення по ворогу працює українська артилерія.

За даними британської розвідки, російські війська намагаються закріпити нову лінію оборони після відступу приблизно на 20 кілометрів у північній частині області. На цій лінії точаться запеклі бої, особливо на західній ділянці, де російський фланг більше не захищений річкою Інгулець.

Загалом відсутність звільнених населених пунктів в останніх зведеннях не означає, що наступ сповільнився. Як заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, наші війська продовжують відтісняти противника з Херсонської області.

"… він змінює свої рубежі оборони на більш глибокі, на всі ці 7 місяців, що облаштовувалися раніше, за допомогою залізобетонних конструкцій. Тому може здатися, що наше просування сповільнилося, але воно просто правильно розраховане", - додала вона.

Військовий експерт, полковник Сергій Грабський у коментарі РБК-Україна розповів, що на цьому напрямку просування може затримуватись через високу щільність російських військ. Наприклад, якщо раніше ділянку фронту на 10 кілометрів утримували 2-3 батальйонно-тактичні групи, то сьогодні їх може бути 3-4.

"Більше того, противник відчайдушно контратакує. Наступ - це завжди нелегка прогулянка. Ми повинні відпрацювати першу лінію, обробити передній край, тили, щоб створювати умови для подальшого просування. Противник не здаватиметься, у нього стоїть завдання чітке - тримати позиції якомога довше і утримати Херсон. Це політичний наказ", - наголосив він.

На його думку, з військового погляду утримувати херсонський плацдарм ціною великих втрат не зовсім правильно, але з урахуванням політичного завдання росіяни триматимуться до останнього.

Окупанти вже панікують

Напередодні призначений окупантами так званий глава Херсонської області Володимир Сальдо звернувся до російської влади з проханням допомогти з евакуацією мирних жителів. Хоча саму евакуацію він завуальовано назвав "можливістю виїхати на відпочинок та навчання".

"Керівництвом "херсонської адміністрації" було прийнято рішення організувати можливість виїзду херсонських сімей в інші регіони Російської Федерації для відпочинку та навчання. Насамперед - для мешканців правобережжя. Але одночасно ми запропонували всім жителям Херсонської області, якщо є таке бажання, щоб убезпечити себе від наслідків ракетних ударів теж виїхати в інші регіони. Насамперед це Крим, Ростовська область, Краснодарський край, Ставропольський край", - підкреслив Сальдо.

Його заступник Кирило Стремоусов додав, що "про евакуацію не йдеться і не йтиметься". І уточнив, що мирним жителям рекомендується скористатися можливістю виїхати до Росії або окупованого Криму.

На тлі осіннього прориву лінії російської оборони заклики окупаційної влади виглядають як визнання того, що український контрнаступ на Херсон набирає обертів.

Звільнення Херсона наступного тижня?

Сьогодні таку думку з посиланням на західних експертів розтиражувала американська газета Financial Times. Але з важливим уточненням - йдеться про звільнення правобережної частини Херсона та Херсонської області.

Видання пише, що саме про загрозу стрімкого наступу свідчать заяви окупантів щодо евакуації. Ймовірно, таким чином російські війська можуть готуватися до "вирішальної битви" на даному плацдармі.

Колишній начальник прес-служби Генштабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов з великою обережністю ставиться до тких прогнозів. У коментарі РБК-Україна він наголосив, що з інформацією про контрнаступ Сил оборони треба поводитися акуратно, щоб це не зашкодило українським військовим.

"Навряд чи хтось зараз розповість, чи достатньо для цього (визволення Херсона, - ред.) зброї мають наші на цій ділянці фронту. Та й про тривалість бойових дій нам ніхто не скаже з тих, хто безпосередньо причетний до них. Дуже багато факторів впливають на цей процес - забезпечення військ, резерви та наявність потенціалу у ворога, щоб стримати цей контрнаступ", - сказав він.

У свою чергу, Сергій Грабський сумнівається в тому, що Збройні сили України зможуть звільнити правобережну частину Херсона наступного тижня.

"Хоча, з іншого боку, можна сказати, що це залежатиме від того, як наші тиснуть. Але я не бачу такого, щоб можна було говорити, що наші серйозно налаштовані брати (Херсон, - ред.). Технічно - так. Але як брати? Куди брати? Штурмом і у вуличних боях - це в нашому випадку злочин, ми не можемо собі це дозволити. Тому як це буде, подивимося", - додав експерт.

Зазначимо, минулого тижня вийшов матеріал The Times, у якому йдеться про те, що успішні дії Збройних сил України породили надію на Заході про завершення війни до католицького Різдва, тобто до 25 грудня. Видання наводить слова неназваного урядовця Британії про те, що до кінця 2022 року російські війська будуть витіснені з Донбасу, якщо темпи наступу збережуться.

Крім того, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес упевнений у повному колапсі російської лінії оборони. За його словами, після визволення Херсона українські війська зайдуть до окупованого Криму.

Водночас інші західні експерти сумніваються у завершенні війни до кінця року, оскільки жодна із сторін не вичерпала можливості та працює над створенням більш вигідних стратегічних позицій, щоб продовжити бойові дії у 2023 році.

Що говорили про визволення Херсона

Ще у травні задовго до великого контрнаступу глава військової розвідки Кирило Буданов говорив, що перелом у нинішній війні настане у серпні, і частково його прогнози справдилися. Він також припустив, що більшість активних бойових дій завершиться до кінця року.

В одному з недавніх інтерв'ю він заявив про швидке звільнення Криму. Отже, Херсонська область, за його логікою, буде звільнена раніше.

"Я там багато разів був. Це моя така друга батьківщина. Я виріс у Криму. І ми туди повернемося досить скоро. Зі зброєю повернемося. Іншого варіанту не існує", - зазначив Буданов.

А генерал-майор Дмитро Марченко, який навесні командував обороною Миколаєва, в інтерв'ю РБК-Україна наголосив на тому, що ЗСУ можуть швидко звільнити Херсон, але місцевим жителям треба трохи почекати. За його словами, деокупація пройде швидше, ніж всі того очікують.

"Це буде швидко. Нехай ще трохи протримаються. Ми про них не забуваємо, ніхто не відмовляється від свого народу, ми прийдемо їм на допомогу, але нехай трохи почекають", - зазначив генерал.

На початку вересня на тлі перших успіхів контранступальної інформації телеканал CNN випустив матеріал, в якому йдеться про те, що Сили оборони України хочуть повернути більшу частину Херсонської області до кінця 2022 року. З посиланням на джерела в українській владі також зазначено, що мета - звільнити північну та західну частину не лише з обласним центром, а й включно з Новою Каховкою та Північнокримським каналом. Офіційний Вашингтон вважає її амбітною, але при цьому цілком можливою.

Окремо про звільнення Херсона (та Бердянська) висловився президент України Володимир Зеленський. Його заява прозвучала 17 вересня, коли там відзначають день міста.

"Які б сили окупанти не витрачали і що б вони там не розповідали, наш Херсон і наш Бердянськ ані хвилини не втрачали своєї української душі, ані хвилини не втрачали віри в Україну. І ані хвилини ми про них не забуваємо. І обов'язково повернемося", - сказав президент.

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На жаль, на сьогодні немає ознак того, що український наступ пришвидшиться настільки, що війська зайдуть до Херсона та звільнять його найближчими днями. Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, абсолютно можна бути впевненим лише у прямій залежності темпів просування від швидкості та обсягів поставок західних озброєнь. А противник на правому березі Дніпра давно сам загнав себе в глухий кут.

"Ми знаємо, що зараз росіяни зазнають понад 90% втрат у результаті роботи української артилерії… І щоб максимально знизити бойові можливості російських окупантів, наші пушкарі продовжують бити по їхній інфраструктурі через річку Дніпро", - підсумував він.