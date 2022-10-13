Українські війська наступають на півдні та наближаються до Херсона, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, відступивши приблизно на 20 км на північ від Херсонського сектора на початку жовтня, російські війська намагаються закріпити нову лінію фронту.

За даними британської розвідки, на цій лінії точаться запеклі бої, особливо на західному кінці, де український наступ означає, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. Більшість російських військ цієї лінії фронту залишається недоукомплектованими частинами ВДВ (повітряно-десантних).

"В останні дні російська окупаційна влада, ймовірно, віддала наказ про підготовку до евакуації деяких цивільних з Херсона. Цілком ймовірно, що вони очікують на поширення бойових дій на саме місто Херсон", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.