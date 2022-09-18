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Украина обязательно вернется в Херсон, Бердянск и все оккупированные города, - Зеленский

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Воскресенье 18 сентября 2022 04:16
Украина обязательно вернется в Херсон, Бердянск и все оккупированные города, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украина обязательно вернется во все оккупированные Россией города, в частности в Херсон и Бердянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что 17 сентября в нескольких наших городах должны были отмечаться их дни. В частности в Херсоне и Бердянске, которые пока остаются под контролем захватчиков.

"Пока. Какие бы силы оккупанты ни тратили на них и что бы они там ни рассказывали, наш Херсон и наш Бердянск ни минуты не теряли своей украинской души, ни минуты не теряли веры в Украину. И ни минуты мы о них не забываем. и обязательно вернемся", - подчеркнул Зеленский.

Харьковская область возвращается к жизни

Президент также рассказал, что освобожденные районы Харьковской области возвращаются к жизни:

  • доставляются продукты и лекарства;
  • появляется энергообеспечение;
  • привезены пенсии;
  • возобновляется работа транспорта и железной дороги.

"Придет время - отстроим и все, что разрушили оккупанты. И будет день, когда я смогу сказать это о каждом нашем городе, который пока под оккупацией. И о Херсоне, и о Бердянске, и о Донецке, и о Луганске, и о Мариуполе. Конечно, и о Крыме. Украина вернется. Украина победит!" - добавил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что украинские защитники каждый день шаг за шагом вытесняют российских оккупантов с нашей земли. Однако еще нужно время и усилия.

Президент заверил, что у ВСУ есть продуманные военные операции на всей территории нашего государства.

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