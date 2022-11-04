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Звільнення Херсона. У Міноборони розповіли, що сповільнює наступ ЗСУ

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують наступ у Херсонській області. Проте погодні умови дещо сповільнюють рух підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу.

"Погода теж впливає на хід війни. Тому, коли дощовий режим включають небеса, ми від цього теж залежні. І аграрний регіон Херсонщина має багато систем, каналів, які вороги використовують як траншеї. Це трошки уповільнює рух наших військ. Але я вірю, що ми завершимо війну шляхом повної деокупації всіх українських земель", - зазначив Резніков.

Очільник Міноборони також прокоментував можливу втечу окупантів з Херсону. Він назвав подібні провокації збоку росіян інформаційними операціями.

"Ми вважаємо, що вона (інформація про відступ окупантів у Херсоні, - ред.) несе дві складових. Перше - це елементи ІПСО, ми серйозно ставимось до будь-яких офіційних повідомлень з боку нашого ворога. Ми довіряємо тільки даним нашої розвідки. Їх звичка до актів доброї волі нам з вами давно відома", - заявив міністр.

За його словами, окупанти, ймовірно, готові втекти з Херсону, як це раніше було у Київській, Чернігівській, Сумській областях та на острові Зміїний. Проте для цього українські захисники повинні спровокувати їх.

"Звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового акту доброї волі щодо лівого берега Дніпра в районі Херсона, але для цього їм знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших ЗСУ", - додав Резніков.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор.

Військові вважають, що таким чином окупанти готуються до провокацій та хочуть удати нібито покинули Херсон.

Детальніше про те, що відбувається у Херсоні та області можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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