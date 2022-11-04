Освобождение Херсона. В Минобороны рассказали, что замедляет наступление ВСУ

"Погода тоже влияет на ход войны. Поэтому, когда дождливый режим включают небеса, мы от этого тоже зависимы. И аграрный регион Херсонская область имеет много систем, каналов, которые враги используют как траншеи. Это немного замедляет движение наших войск. Но я верю, что мы завершим войну путем полной деоккупации всех украинских земель", - отметил Резников.

Глава Минобороны также прокомментировал возможное бегство оккупантов из Херсона. Он назвал подобные провокации со стороны россиян информационными операциями.

"Мы считаем, что она (информация об отступлении оккупантов в Херсоне, - ред.) несет две составляющие. Первое - это элементы ИПСО, мы серьезно относимся к любым официальным сообщениям со стороны нашего врага. Мы доверяем только данным нашей разведки. Их привычка к актам доброй воли нам с вами давно известна", - заявил министр.

По его словам, оккупанты, вероятно, готовы бежать из Херсона, как это раньше было в Киевской, Черниговской, Сумской областях и на острове Змеиный. Однако для этого украинские защитники должны спровоцировать их.

"Конечно, я думаю, что потенциально они готовы к очередному акту доброй воли по отношению к левому берегу Днепра в районе Херсона, но для этого им понадобится потерять определенный свой потенциал благодаря ответным действиям наших ВСУ", - добавил Резников.