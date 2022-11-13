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У звільненій Снігурівці з'явився мобільний зв'язок

Фото: у Снігурівці з'явився зв'язок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У нещодавно звільненому місті Снігурівка Миколаївської області сьогодні, 13 листопада, з'явився мобільний зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"У Снігурівці з'явився мобільний зв'язок!" - написав Кім.

Нагадаємо, що про звільнення Снігурівки стало відомо 10 листопада. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення міста.

Варто зазначити, що Снігурівка одна з небагатьох населених пунктів Миколаївської області, яка з початку війни знаходилася під російською окупацією.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область, крім населених пунктів на Кінбурнській косі.

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Миколаївська областьВиталий Ким