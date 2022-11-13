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В освобожденной Снигиревке появилась мобильная связь

Фото: в Снигиревке появилась связь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В недавно освобожденном городе Снигиревка Николаевской области сегодня, 13 ноября, появилась мобильная связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"В Снигиревке появилась мобильная связь!"- написал Ким.

Напомним, что об освобождении Снигиревки стало известно 10 ноября. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение города.

Стоит отметить, что Снигиревка одна из немногих населенных пунктов Николаевской области, которая с начала войны находилась под российской оккупацией.

Напомним, что ВСУ освободили почти всю Николаевскую область, кроме населенных пунктов на Кинбурнской косе.

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Николаевская областьВиталий Ким