В освобожденной Снигиревке появилась мобильная связь

"В Снигиревке появилась мобильная связь!"- написал Ким.

Напомним, что об освобождении Снигиревки стало известно 10 ноября. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение города.

Стоит отметить, что Снигиревка одна из немногих населенных пунктов Николаевской области, которая с начала войны находилась под российской оккупацией.

Напомним, что ВСУ освободили почти всю Николаевскую область, кроме населенных пунктов на Кинбурнской косе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.