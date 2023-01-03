У звільненій Балаклії після значних руйнувань відновили лікарню: фото

За його словам, відновлена багатопрофільна лікарня вже у найближчі дні почне приймати перших пацієнтів. Синєгубов нагадав, що до російського вторгнення у медзакладі працювали 614 людей та вона цілодобово надавала допомогу хворим.

"Під час окупації медзаклад зазнав значних пошкоджень - були зруйновані стіни та покрівля, вибиті двері і вікна. Після звільнення Балаклії ми розпочали відновлювальні роботи, залучивши кошти обласного бюджету та резервного фонду держбюджету. Дякую усім, хто працював над цим. Окрема подяка Міністерству охорони здоров'я за надане медичне обладнання. Робимо усе, щоб якнайшвидше відновити медичні послуги для населення інших деокупованих районів Харківщини", - написав він.

Окрім цього він відзначив, що наразі розробляється проект відновлення Центральної міської лікарні в Ізюмі. Над ним працює Офіс першої леді та міжнародні партнери.

Фото: Олег Синєгубов повідомив про відновлення лікарні у Балаклії (t.me/synegubov)