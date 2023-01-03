В освобожденной Балаклее после значительных разрушений восстановили больницу: фото

По его словам, восстановленная многопрофильная больница уже в ближайшие дни начнет принимать первых пациентов. Синегубов напомнил, что до российского вторжения в медучреждении работали 614 человек и она круглосуточно оказывала помощь больным.

"Во время оккупации медучреждение получило значительные повреждения - были разрушены стены и кровля, выбиты двери и окна. После освобождения Балаклеи мы начали восстановительные работы, привлекая средства областного бюджета и резервного фонда госбюджета. Спасибо всем, кто работал над этим. Отдельная благодарность Министерству здравоохранения за предоставленное медицинское оборудование. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить медицинские услуги для населения других деоккупированных районов Харьковщины", - написал он.

Кроме этого, он отметил, что в настоящее время разрабатывается проект восстановления Центральной городской больницы в Изюме. Над ним работает офис первой леди и международные партнеры.

Фото: Олег Синегубов сообщил о восстановлении больницы в Балаклее (t.me/synegubov)