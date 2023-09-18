Звільнених заступників міністра оборони не перепризначатимуть, - джерело

Одне із джерел видання в уряді звернуло увагу на те, що у списку звільнених - не всі заступники міністра. Зокрема, в ньому немає першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка.

Це, за словами співрозмовника, також вказує на те, що сьогоднішні звільнення - це не просто формальна процедура, за якою слідує перепризначення їх на посаду.

За даними ще одного джерела видання, найближчим часом будуть нові кадрові призначення до Міноборони.

Звільнення заступників голови Міноборони

Нагадаємо, що сьогодні уряд вирішив звільнити майже всіх заступників міністра оборони України. Мова йде про Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова. При цьому перший заступник міністра оборони залишився на посаді.

Крім того, з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції звільнено Андрія Шевченка, а Віталія Дейнегу - з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Костянтина Ващенка було звільнено з посади державного секретаря Міноборони.

Що цьому передувало

Зауважимо, що 5 вересня Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Йому на заміну прийшов колишній глава Фонду держмайна Рустем Умєров.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України, адже "міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".

Додамо, що відставці Резнікова передували скандали через закупівлі для української армії.

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