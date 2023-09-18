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Уволенных заместителей министра обороны не будут переназначать, - источник

Фото: Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько

Уволенные сегодня заместители министра обороны не будут переназначены. Ожидаются новые кадровые назначения.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Один из источников издания в правительстве обратил внимание на то, что в списке уволенных - не все замминистры. В частности, в нем нет первого заместителя министра обороны Александра Павлюка.

Это, по словам собеседника, тоже указывает на то, что сегодняшние увольнения - это не просто формальная процедура, за которой следует переназначение их на должность.

По данным еще одного источники издания, в ближайшее время будут новые кадровые назначения в Минобороны.

Увольнение заместителей главы Минобороны

Напомним, что сегодня правительство решило уволить почти всех заместителей министра обороны Украины. Речь идет о Владимире Гаврилове, Ростиславе Замлинском, Анне Маляр, Денисе Шарапове. При этом первый замминистра обороны Александр Павлюк остался в должности.

Кроме того, с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции уволен Андрей Шевченко, а Виталий Дейнега - с должности заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также Константин Ващенко был уволен с должности государственного секретаря Минобороны.

Что этому предшествовало

Отметим, что 5 сентября Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. Ему на смену пришел бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра обороны Украины, ведь "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Добавим, что отставке Резникова предшествовали скандалы из-за закупок для украинской армии.

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Алексей РезниковРустем УмеровАнна Маляр